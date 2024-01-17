Турист, купивший авиабилет в Ереван, недоумевает: его рейс исчез из расписания

В редакцию TourDom.ru обратился турист, забронировавший в конце декабря авиабилет армянской авиакомпании FlyArna из Москвы в Ереван на 15 марта. На днях он обнаружил, что его рейс исчез из расписания на сайте перевозчика, как, впрочем, и вылеты на все даты, начиная с январских.

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«Я планирую отправиться через Ереван в Италию. Куплен и билет другой авиакомпании из столицы Армении в эту страну. Пора подавать документы в итальянское консульство. Если проверят бронь и выяснится, что рейс не состоится, мне могут попросту не дать визу», – говорит Руслан.

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Обеспокоенный турист обратился в кол-центр FlyArna. Там сослались на технический сбой на сайте и заверили: через пару дней перелеты вновь будут отображаться в расписании, повода для волнений нет. С тех пор прошла почти неделя, однако «сбой» так и не устранен.

Попытка корреспондента TourDom.ru «забронировать» авиабилет FlyArna Москва – Ереван также не увенчалась успехом. 17 января сайт перевозчика по-прежнему выдавал информацию об отсутствии доступных рейсов. Их нет ни на февраль, ни на март.

В кол-центре вновь сослались на техническую ошибку и, так же как и обратившемуся в нашу редакцию туристу, предложили ждать устранения проблемы. Отметим, что забронировать билеты перевозчика в онлайн-агрегаторах тоже невозможно.

Непонятную ситуацию с перелетами FlyArna обсуждают в туристических тг-чатах. Отмены рейсов в Ереван из Москвы и Санкт-Петербурга начались еще в начале января, пишут пассажиры, купившие авиабилеты.

4 декабря на armeniasputnik.am появилась публикация со ссылкой на пресс-службу FlyArna: «авиакомпания опровергает сообщения в СМИ о скором прекращении полетов». Приводился и комментарий: «В последние несколько дней система бронирования не действовала по техническим причинам, что создало временные неудобства для наших партнеров и пассажиров. Рады сообщить, что технические проблемы решены и система доступна для бронирования». С тех пор прошло больше месяца, а объяснение прежнее: технический сбой.

Ранее ереванское интернет-издание «Хетк» писало, что один из самолетов Airbus A320, эксплуатируемых FlyArna, еще в ноябре выведен из реестра воздушных судов Армении и отправлен в Шарджу (ОАЭ). В парке авиакомпании числилось всего два воздушных судна, и если информация верна, осталось лишь одно.