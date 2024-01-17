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День отдыха Тодоренко и Топалова на Мальдивах стоит 99 тысяч рублей

Регина Тодоренко и Влад Топалов вместе с сыновьями улетели на Мальдивы. В личном блоге звезда призналась, что они впервые прилетели на этот курорт всей семьей. Поэтому на отдыхе не экономили. Знаменитости отдыхают на фешенебельном острове.

День отдыха Тодоренко и Топалова на Мальдивах стоит 99 тысяч рублей
© WomanHit.ru - МК

Тариф предусматривает не только питание по системе «все включено», но и морожение в неограниченном количестве. Кроме того, в пешей доступности большое количество баров и ресторанов с разнообразной кухней. Сутки отдыха обходятся семье в 99 тысяч рублей, пишет «КП».

«Я так долго об этом мечтала! Мне так хотелось вместе вырваться на край Земли, чтоб только мы рядышком на белоснежном песочке, с вкусной едой, на красивой уютной вилле», — призналась Регина фанатам.

Отдых за границей
Регина Тодоренко
Влад Топалов