День отдыха Тодоренко и Топалова на Мальдивах стоит 99 тысяч рублей

Регина Тодоренко и Влад Топалов вместе с сыновьями улетели на Мальдивы. В личном блоге звезда призналась, что они впервые прилетели на этот курорт всей семьей. Поэтому на отдыхе не экономили. Знаменитости отдыхают на фешенебельном острове.

Тариф предусматривает не только питание по системе «все включено», но и морожение в неограниченном количестве. Кроме того, в пешей доступности большое количество баров и ресторанов с разнообразной кухней. Сутки отдыха обходятся семье в 99 тысяч рублей, пишет «КП».