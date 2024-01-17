Ученые опасаются распространения смертоносных муравьев в Австралии

Австралийские ученые наблюдают за необычным поведением опасного вида муравьев, которых прозвали огненными. Из-за того, какое влияние они могут оказать на экосистему, этот вид даже прозвали супервредителем. Об этом сообщает издание «Interia Wydarzenia».

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Огненные муравьи питаются не только растениями, как это делает большинство их собратьев. В рацион таких насекомых также входят животные. Укусы огненного красного муравья способны убить человека, страдающего от аллергии.

Совет по инвазивным видам Австралии (ISC) сообщает, что численность этого вида муравьев растет. Об этом свидетельствует то, что они собираются в группы, создают из них плоты, и таким образом перемещаются по воде.

Эксперты опасаются, что в будущем эти существа проникнут в систему рек Мюррей и Дарлинг, что откроет им путь к новым территориям и жертвам.