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Ученые опасаются распространения опасных для человека муравьев в Австралии

Австралийские ученые наблюдают за необычным поведением опасного вида муравьев, которых прозвали огненными. Из-за того, какое влияние они могут оказать на экосистему, этот вид даже прозвали супервредителем. Об этом сообщает издание «Interia Wydarzenia».

Ученые опасаются распространения смертоносных муравьев в Австралии
© Unsplash.com

Огненные муравьи питаются не только растениями, как это делает большинство их собратьев. В рацион таких насекомых также входят животные. Укусы огненного красного муравья способны убить человека, страдающего от аллергии.

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Совет по инвазивным видам Австралии (ISC) сообщает, что численность этого вида муравьев растет. Об этом свидетельствует то, что они собираются в группы, создают из них плоты, и таким образом перемещаются по воде.

Эксперты опасаются, что в будущем эти существа проникнут в систему рек Мюррей и Дарлинг, что откроет им путь к новым территориям и жертвам.

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