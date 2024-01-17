Более сотни туристов из РФ захотели отправиться в первый тур на горнолыжный курорт Северной Кореи
Места в первый после пандемии организованный тур на горнолыжный курорт Северной Кореи закончились всего за несколько дней. Более сотни человек заказали предварительно бронирование поездки, рассказали журналистам туроператоры Приморского края.
По словам Натальи Зиминой, директора компании «Восток Интур», интерес к направлению довольно высокий, желающих отправиться в КНДР немало. Среди тех, кто уже присмотрел северокорейские курорты, около 70 человек – обычные туристы со всей страны. Остальные места придерживают для турагентов и журналистов.
Впрочем, как отметила руководитель туроператора, актуальных заявок пока нет. Точное количество россиян будет известно при формировании официального списка въезжающих в Северную Корею, то есть тех, кто заключил договор с туроператором и оформил визу. Предварительное бронирование никаких обязательств для потенциальных клиентов компании не предусматривает.
Самолет отправится из Владивостока в Пхеньян 9 февраля. Туристам предлагается провести день в столице, осматривая достопримечательности вместе с гидом, а затем внутренним рейсом лететь на курорт Масикрён. Тур на 4 дня / 3 ночи обойдется в 750 долларов на человека (около 67 тыс. руб.).
Некоторые подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» отнеслись к идее отдыха в КНДР скептически. «Ну серьезно, что там может привлекать? Лететь черт-те куда и быть под слежкой местных КГБ», – прокомментировал один из читателей. Другие пользователи заметили, что направление действительно не для всех, но и у него есть потенциал: «Эта страна не для начинающих туристов, а для тех, кто видел все уже. Либо кто ностальгирует по СССР. Это интересно, и такого, как там, сложно найти где-то еще в мире».