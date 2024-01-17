Более сотни туристов из РФ захотели отправиться в первый тур на горнолыжный курорт Северной Кореи

Места в первый после пандемии организованный тур на горнолыжный курорт Северной Кореи закончились всего за несколько дней. Более сотни человек заказали предварительно бронирование поездки, рассказали журналистам туроператоры Приморского края.

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По словам Натальи Зиминой, директора компании «Восток Интур», интерес к направлению довольно высокий, желающих отправиться в КНДР немало. Среди тех, кто уже присмотрел северокорейские курорты, около 70 человек – обычные туристы со всей страны. Остальные места придерживают для турагентов и журналистов.

Впрочем, как отметила руководитель туроператора, актуальных заявок пока нет. Точное количество россиян будет известно при формировании официального списка въезжающих в Северную Корею, то есть тех, кто заключил договор с туроператором и оформил визу. Предварительное бронирование никаких обязательств для потенциальных клиентов компании не предусматривает.

Самолет отправится из Владивостока в Пхеньян 9 февраля. Туристам предлагается провести день в столице, осматривая достопримечательности вместе с гидом, а затем внутренним рейсом лететь на курорт Масикрён. Тур на 4 дня / 3 ночи обойдется в 750 долларов на человека (около 67 тыс. руб.).