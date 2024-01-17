Европейцы побывали в Нью-Йорке и пожаловались на карманников и запах мочи

«Поскольку я остановилась недалеко от Таймс-сквер, я часто там бывала. Утром там меньше людей, но по вечерам очень многолюдно и ужасно. Люди ведут себя грубо, и еще там много продавцов автобусных туров, которые не принимают "нет" в качестве ответа», — возмутилась туристка по имени Лорна.