Европейская страна объявила о независимости от туристов из России

Премьер-министр Черногории Милойко Спайич объявил, что количество российских туристов в стране сократилась. Об этом он сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет издание AloOnline.

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Сейчас доля путешественников из России в Черногории составляет семь-восемь процентов от общего въездного потока. По словам Спайича, властям европейской страны удалось добиться независимости от российского рынка.

«Как туристическая страна мы каждый год принимаем миллионы путешественников и большинство из них — россияне. Мы сделали многое, чтобы это изменить», — добавил министр.

Он уточнил, что Черногория также переориентировалась на Евросоюз в инфраструктурных проектах.