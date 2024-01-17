Власти Греции в этом году начнут взимать с туристов климатический налог, он заменит действующий гостиничный и будет действовать в высокий сезон - с марта по октябрь, сообщает правительственный вестник республики.

© Unsplash

Так, за ночь в отеле 1 или 2* придется заплатить дополнительно 1,5 евро, прежде налог составлял 0,5 евро. Сбор за размещение в гостинице 3* составит 3 евро в сутки, в отеле 4* - 7 вместо.