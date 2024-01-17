Фанаты Тейлор Свифт вызвали бум на бронирование путешествий по Европе

Поклонники Тейлор Свифт, известные как "свифтис", стимулируют массовый спрос на авиаперелеты в Европе, поскольку они следят за туром певицы, проходящим с мая по август.

Об этом сообщает Reuters.

Спрос на рейсы в Стокгольм 17-19 мая, когда звезда должна выступить, подскочил в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а спрос на перелеты в Варшаву, Эдинбург, Ливерпуль и Париж в дни концертов Свифт вырос на 339 %, 176 %, 133 % и 108 % соответственно.

Больше всего вырос трансатлантический спрос, что говорит о большом интересе американских свифтис к европейским выступлениям.

Помимо пяти крупнейших городов, заметно выросли поездки в Цюрих, Лион, Милан, Амстердам, Вену и Мадрид, где Тейлор будет выступать.

Такая необычная картина отражает влияние Тейлор Свифт на музыкальную сцену и ее значительный экономический эффект, который уже был замечен и измерен в США. Ее тур принес местному ВВП более 4 млрд долларов.