Фанаты Тейлор Свифт вызвали бум на бронирование путешествий по Европе
Поклонники Тейлор Свифт, известные как "свифтис", стимулируют массовый спрос на авиаперелеты в Европе, поскольку они следят за туром певицы, проходящим с мая по август.
Об этом сообщает Reuters.
Спрос на рейсы в Стокгольм 17-19 мая, когда звезда должна выступить, подскочил в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а спрос на перелеты в Варшаву, Эдинбург, Ливерпуль и Париж в дни концертов Свифт вырос на 339 %, 176 %, 133 % и 108 % соответственно.
Больше всего вырос трансатлантический спрос, что говорит о большом интересе американских свифтис к европейским выступлениям.
Помимо пяти крупнейших городов, заметно выросли поездки в Цюрих, Лион, Милан, Амстердам, Вену и Мадрид, где Тейлор будет выступать.
Такая необычная картина отражает влияние Тейлор Свифт на музыкальную сцену и ее значительный экономический эффект, который уже был замечен и измерен в США. Ее тур принес местному ВВП более 4 млрд долларов.
Ранее "Рамблер" писал о том, как Тейлор Свифт вдохновила режиссера Мэттью Вона на съемки новой ленты.