6 удивительных фактов о жизни в Турции, о которых не расскажет гид

Турция — удивительная страна с богатой историей, культурой и красивыми природными пейзажами. Всем известны турецкие бани, красивые пляжи и вкуснейшая кухня, но существуют и необычные стороны жизни в этой удивительной стране, о которых гиды редко рассказывают.

© unsplash.com

Подробнее про интересные нюансы Турции, которые наверняка удивят вас во время поездки, читайте в материале "Рамблера".

Видео дня

Скрещенные ноги – дурной тон

Многие люди привыкли сидеть, скрестив ноги. Однако в Турции это считается дурным тоном и проявлением неуважения. В компании молодых людей такую позу еще можно принять, но если вы окажетесь в кругу людей старшего поколения, сидеть, скрестив ноги, все же не стоит.

Туалеты "а-ля тюрка"

Как правило, в большинстве туристических мест стоят привычные для нас унитазы. Однако кое-где можно наткнуться и на традиционные турецкие туалеты, которые представляют с собой дырку в полу, из-за чего справлять нужду приходится на корточках. В Турции считают, что это анатомически правильно. Кроме того, отсутствие стульчака помогает избежать бактерий.

Мужчины редко носят шорты

Несмотря на то, что летом во многих регионах Турции бывает довольно жарко, встретить местного мужчины в шортах не так-то просто. Из-за давних традиций и приверженности консервативным взглядам турки предпочитают носить брюки даже в жаркую погоду.

Розовые лепестки в пище

Турция славится своей кухней, но не все знают, что в некоторых регионах кушанья готовят с добавлением розовых лепестков. Например, в городе Испарта известны розовые конфеты, а в Турции также производится розовое масло.

Турки никогда не спешат

В Турции люди живут здесь и сейчас. Они не приемлют вечную гонку, суету и жизнь в бешеном темпе. Именно поэтому в этой стране в разгар рабочего дня можно увидеть уйму людей, которые наслаждаются кофе, солнцем и никуда не спешат. Такой образ жизни распространяется даже на бизнесменов: если клиентов мало или нет вовсе, предприниматели вряд ли будут суетиться, чтобы привлечь покупателей.

Питьевые фонтанчики в память о покойных родственниках