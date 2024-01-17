В Турции эко-активисты решили бороться с пляжными клубами

Турецкий активист-пенсионер из Чешме начал бороться с клубами, которые расположены на пляжах и ограничивают доступ к морю. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России . По ее данным, в стране есть масса подобных организаций, которые берут плату за доступ к морю, хотя по закону свободный и бесплатный доступ гарантирован для всех.

Каждый год только в Чешме более двух миллионов туристов сталкиваются с крайне высокими ценами и ограничениями на доступ к прибрежной зоне. Некоторые берут плату за вход от 600 до двух тысяч турецких лир (1,7-5,8 тыс. руб.). Также в пляжных клубах всегда громко играет музыка, чем мешает туристам и такие заведения загрязняют окружающую среду.