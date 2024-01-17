«Айфон под запретом»: что необходимо знать россиянам при поездке в Северную Корею

«При въезде в КНДР ни за что нельзя привозить вещи, технику и любые другие предметы, произведенные или брендированные в США. Любая символика с этой державой может восприняться как госизмена, «американизированность» навлечет беду на ничего не подозревающего человека», – рассказала Марина Кукла «КП-Владивосток».

Среди еще одной важной рекомендации – не вступать в диалог с местными жителями, если они сами не проявят на это инициативу. Во время разговора не следует поднимать разговоры о политики и называть КНДР «Северной Кореей». Необходимо высказать почтение главе государства Ким Чем Ыну, его отцу – Ким Чем Иру и его дедушке – Ким Ир Сену. Среди еще одного ограничения – запрещено посещать их монументы в открытой одежде. Также желательно возложить букет цветов, сделать глубокий поклон и быть серьезным. Также на память можно сделать снимки обелисков, но только в полный рост, чтобы показать уважение к местной власти.