«Айфон под запретом»: что необходимо знать россиянам при поездке в Северную Корею
Уже 9 февраля состоится первый четырехдневный тур из Владивостока в Северную Корею. Что необходимо знать россиянам, отправляясь в путешествие в КНДР, читайте в нашем материале.
Кореевед из ДВФУ Марина Кукла рассказала, что туристам заранее необходимо позаботиться о том, что брать с собой в поездку.
«При въезде в КНДР ни за что нельзя привозить вещи, технику и любые другие предметы, произведенные или брендированные в США. Любая символика с этой державой может восприняться как госизмена, «американизированность» навлечет беду на ничего не подозревающего человека», – рассказала Марина Кукла «КП-Владивосток».
Таким образом, туристам необходимо при поездке в Северную Корею необходимо дома оставить «айфоны», «макбуки» и другую технику, которая была произведена в Америке.
Среди еще одной важной рекомендации – не вступать в диалог с местными жителями, если они сами не проявят на это инициативу. Во время разговора не следует поднимать разговоры о политики и называть КНДР «Северной Кореей». Необходимо высказать почтение главе государства Ким Чем Ыну, его отцу – Ким Чем Иру и его дедушке – Ким Ир Сену. Среди еще одного ограничения – запрещено посещать их монументы в открытой одежде. Также желательно возложить букет цветов, сделать глубокий поклон и быть серьезным. Также на память можно сделать снимки обелисков, но только в полный рост, чтобы показать уважение к местной власти.