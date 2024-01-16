Туристы возмущены ограничениями при посещении Айя-Софии в Стамбуле

Туристы недовольны не только высокой стоимостью посещения мечети Айя-София, одной из главных достопримечательностей Стамбула, – 25 евро, но и ограничением доступа.

© Tourdom

С 15 января в здании появилось два отдельных входа. Первый – для туристов, которые идут осматривать верхний ярус. Второй – для мусульман, направляющихся в главный зал на первом этаже для совершения намаза.

Видео дня

Некоторых россиян возмущает, что по входному билету можно пройти только на верхний уровень. Посмотреть же большой зал, где проходят мусульманские службы, путешественникам удастся только сверху. Впрочем, по последней информации, мусульмане из других стран имеют право бесплатного прохода в мечеть во время намаза.

Другой минус, отмеченный туристами в соцсетях, – гидам запрещено проводить экскурсии в мечети, организованных групп внутри больше не будет.

«Походишь самостоятельно, рассказа не услышишь, и впечатлений не останется, быстро все забудешь».

Вместо экскурсовода посетителям предложат послушать аудиогид: он записан на 23 языках и будет доступен бесплатно через Wi-Fi. Если у гостя не окажется при себе наушников, их можно докупить на месте за 100 лир. Женщинам для входа в мечеть необходимо покрыть голову платком, приобрести его можно за 30 лир.

Туристы не доверяют качеству аудиоэкскурсий. Один из них пишет, что пожалел, взяв аудиогид в одном из музеев:

«В Википедии и на других ресурсах и то больше написано было. Неужели и здесь будет так же?»

В то же время другие участники обсуждения считают, что платный вход в мечеть ввели вовремя: он позволит развести потоки гостей и навести порядок в одной из самых популярных достопримечательностей города.

«После превращения в мечеть Айя-София была переполнена людьми. Зданию более 1500 лет, его надо беречь». «Платный вход – это деньги на содержание и реконструкцию. Раньше гиды брали плату за экскурсии, теперь средствами будет распоряжаться непосредственно мечеть», – уверены туристы.