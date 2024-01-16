Макао по праву называют китайским Лас-Вегасом. Этот небольшой полуостров, расположенный на юге Китая, является мировой столицей азартных игр и развлечений.

История Макао уходит своими корнями в XVI век, когда португальцы основали здесь торговый пост. На протяжении нескольких веков Португалия управляла Макао, оставив после себя уникальное архитектурное наследие, сочетающее европейские и китайские мотивы.

Сегодня Макао – это игорная столица Азии. Здесь расположены самые большие и роскошные казино в мире, привлекающие миллионы туристов ежегодно. Ночью город сверкает огнями неоновых огней, а улицы наполнены толпами людей, спешащих испытать удачу за игорными столами.

Гуляя по Макао, турист будто попадает одновременно в Европу и Азию. Здесь фантастическим образом сочетаются португальские колониальные здания, китайские храмы, современные небоскребы. Этот контраст создает неповторимый колорит.