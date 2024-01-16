Руководитель отдела продаж туристической компании Моника Беляцкая рассказала, где можно выгодно отдохнуть в конце января.

Эксперт отметила, что если сравнивать цены с предложениями конца января прошлого года, то они только выросли. Это связано с ослаблением курса рубля, а также с финансовой политикой авиаперевозчиков.

Тем не менее, отдохнуть по невысоким ценам можно, если выбирать направления, где царит низкий сезон.

— Например, неделя в турецком трехзвездочном отеле на двоих сейчас стоит около 30 тысяч рублей, в апреле-мае аналогичная путевка обойдется уже в 70 тысяч рублей, — сообщила Беляцкая в комментарии газете «Петербургский дневник».

Снизились цены на отдых в ОАЭ и Египте. Так, десять дней в пятизвездочном отеле в Хургаде на двоих с прямым перелетом из Санкт-Петербурга 21 января будет стоить около 157 тысяч рублей. В феврале на таких же условиях туда можно будет съездить уже за 191 тысячу. Недельный отдых в пятизвездочном отеле ОАЭ с включенными завтраками и прямым перелетом из Петербурга можно купить за 80 тысяч рублей на двоих.

В сфере туризма в России наблюдается недостаток кадров и дефицит инфраструктуры. Об этом рассказал генеральный директор туристической компании Дмитрий Арутюнов, передает «360».