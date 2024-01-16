Росавиация: «Аэрофлот» и «Россия» продолжат выполнять рейсы в Египет

Росавиация направила в авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» телеграмму с рекомендацией не выполнять полеты в Египет на меньшей части их парка. Причиной этого сообщения стала информация о том, что часть бортов в этой стране может быть арестована. Это является частью работы по снижению рисков перелетов для пассажиров, что не повлияет на наличие рейсов в Египет. Об этом во вторник, 16 января, сообщили в пресс-службе Росавиации.

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В ведомстве отметили, что «Аэрофлот» и «Россия» продолжат выполнять рейсы в Египет, но на других самолетах. Частота полетов при этом не меняется.

— Еще один ключевой приоритет как для Росавиации, так и для российских перевозчиков — обеспечение сохранности парка воздушных судов отечественной гражданской авиации. Поэтому рекомендации агентства по использованию тех или иных самолетов на определенных направлениях обоснованны, — передает сообщение Росавиации издание «Известия».

12 января Росавиация запретила российским авиакомпаниям использовать для полетов воздушное пространство Йемена в связи с происходящими в стране событиями.