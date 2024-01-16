Эксперты сервиса путешествий назвали города для любителей кошек и собак

Эксперты сервиса путешествий tutu в беседе с изданием "Известия" назвали пять городов, которые понравятся любителям кошек и собак.

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Прежде всего специалисты напомнили про Зеленоградск – город в Калининградской области, который часто называют самым кошачьим городом России.

Кроме того, множество животных можно встретить в Казани. Что касается городов за рубежом, то здесь любители животных точно найдут четвероногих в Стамбуле, Риме и Тель-Авиве.