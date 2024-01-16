Он славится тем, что вся его застройка сконцентрирована вокруг одной-единственной улицы длиной около километра. Эта каменистая улочка извивается среди скалистых утесов и соединяет между собой дома всех жителей городка. Скала, на которой был построен город образовалась в результате окаменевших потоков лавы.