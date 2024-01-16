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Как выглядит самый необычный город Испании: видео

В провинции Каталония на северо-востоке Испании расположен поистине уникальный городок – Кастельфольит-де-ла-рока.

Он славится тем, что вся его застройка сконцентрирована вокруг одной-единственной улицы длиной около километра. Эта каменистая улочка извивается среди скалистых утесов и соединяет между собой дома всех жителей городка. Скала, на которой был построен город образовалась в результате окаменевших потоков лавы.

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История Кастельфольита насчитывает уже более 700 лет. Своим существованием этот город обязан особому местоположению: расположенный на отвесном скалистом утесе, он изначально служил естественной крепостью и убежищем для местных жителей во времена бурных средневековых войн.

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