Как выглядит самый необычный город Испании: видео
В провинции Каталония на северо-востоке Испании расположен поистине уникальный городок – Кастельфольит-де-ла-рока.
Он славится тем, что вся его застройка сконцентрирована вокруг одной-единственной улицы длиной около километра. Эта каменистая улочка извивается среди скалистых утесов и соединяет между собой дома всех жителей городка. Скала, на которой был построен город образовалась в результате окаменевших потоков лавы.
История Кастельфольита насчитывает уже более 700 лет. Своим существованием этот город обязан особому местоположению: расположенный на отвесном скалистом утесе, он изначально служил естественной крепостью и убежищем для местных жителей во времена бурных средневековых войн.
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