Более 100 тыс. россиян посетили Таиланд за первые две недели 2024 года

БАНГКОК, 16 января. /ТАСС/. Более 100 тыс. россиян побывали в Таиланде за первые две недели 2024 года, войдя в тройку лидеров по числу посещений королевства среди всех национальных групп туристов. Об этом сообщило Министерство туризма и спорта Таиланда.

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По его данным, с 1 по 14 января в общей сложности 1,3 млн иностранцев посетили Таиланд. Больше всего туристов за указанный период приехало из Китая - 186,4 тыс. человек. На втором месте находится Малайзия (145,3 тыс.), на третьем - Россия (102 тыс.), на четвертом - Южная Корея (98 тыс.), на пятом - Индия (65,4 тыс.).

Ранее глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Тхапани Киатпхайбун сообщила ТАСС, что в 2023 году страна приняла 1,48 млн россиян, поэтому правительство, министерство туризма и ТАТ "уделяют первостепенное внимание привлечению еще большего числа россиян".