Около 1 тыс. туристов из России могут находиться на Маврикии

Около 1 тыс. российских туристов могут находиться на Маврикии, их безопасности ничего не угрожает. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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"По экспертным оценкам представителей турбизнеса, сейчас на острове могут находиться порядка 1 тыс. российских туристов, но на данный момент им ничто не угрожает: они находятся в безопасности - в отелях", - говорится в сообщении.

По данным АТОР, жалоб или просьб досрочно прекратить отдых от российских туристов не поступало.

В ассоциации напомнили, что непогода на Маврикии стихает, циклон "Белал" движется на восток. Международный аэропорт острова пока закрыт, но на рейсы из России это не влияет.