Около 1 тыс. туристов из России могут находиться на Маврикии

Около 1 тыс. российских туристов могут находиться на Маврикии, их безопасности ничего не угрожает. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"По экспертным оценкам представителей турбизнеса, сейчас на острове могут находиться порядка 1 тыс. российских туристов, но на данный момент им ничто не угрожает: они находятся в безопасности - в отелях", - говорится в сообщении.
По данным АТОР, жалоб или просьб досрочно прекратить отдых от российских туристов не поступало.
В ассоциации напомнили, что непогода на Маврикии стихает, циклон "Белал" движется на восток. Международный аэропорт острова пока закрыт, но на рейсы из России это не влияет.
Ранее газета Le Mauricien сообщила, что набережная в Порт-Луи оказалась затоплена в результате обрушившегося циклона "Белал". Метеорологическая служба Маврикия накануне объявила повышенный уровень опасности из-за приближения циклона, который уже вызвал разрушения на соседнем острове Реюньон, где жертвой стихии стал один человек.