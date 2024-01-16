Российских туристов обещают возить на суперджетах во Вьетнам и на Филиппины

С 24 февраля запланированы рейсы авиакомпании «ИрАэро» из Иркутска в Нячанг (Вьетнам) – дважды в неделю, а также в Манилу (Филиппины), еженедельно. Об этом сообщается в пресс-релизе перевозчика.

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На линиях задействуют самолеты «Суперджет 100». Это ближнемагистральные лайнеры, чтобы преодолеть столь дальние расстояния, им придется делать техническую посадку в Китае. Такая возможность согласована с китайскими авиавластями, пояснил замгендиректора авиакомпании Сергей Крупнов.

Продажа авиабилетов пока не открыта, однако можно предположить, что места на бортах обойдутся недешево. Суперджет вмещает всего 103 кресла, стоимость перелетов на таких лайнерах в пересчете на пассажира значительно выше, чем на больших самолетах. Кроме того, промежуточная посадка – это дополнительные затраты на аэропортовое обслуживание.

Улучшить экономику может более высокая частота рейсов. Перевозчик сообщил, что готов летать на маршрутах чаще «в случае устойчивого спроса», но «прогнозировать объем пассажиропотока пока сложно».