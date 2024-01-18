«Аэрофлот» увеличит частоту рейсов из Москвы на Маврикий с 9 февраля

"«Аэрофлот» с 9 февраля увеличивает количество прямых рейсов из Москвы на Маврикий до трех в неделю. В дополнение к двум еженедельным вылетам вводится новая частота – по пятницам. Таким образом, вылет из аэропорта Шереметьево на Маврикий будет по средам, пятницам и субботам, обратный рейс в Москву запланирован по четвергам, субботам и воскресеньям", – говорится в сообщении.