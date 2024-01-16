Таец пожаловался на туристок за неподобающий вид в священном месте
Туристки на лужайке храмового комплекса Ват Чианг Ман в Чиангмае вызвали возмущение местного жителя своим поведением и внешним видом. Для привлечения внимания к теме он опубликовал снимки в соцсетях, чем спровоцировал бурное обсуждение темы, сообщило вчера издание TPN National.
В прошедшее воскресенье на территории почитаемого у буддистов храма бдительный таец заметил двух девушек, которые явно отдыхали после утомительной экскурсии. Судя по репликам в паблике, его возмутил тот факт, что они в майках и шортах якобы загорали возле святилища и старой пагоды.
Мужчина обратился к властям храма. В ответ ему пообещали, что проинформируют туристических гидов о неподобающем поведении их подопечных. А также, проявив мудрость и доброжелательное отношение к иностранцам, не стали выгонять «нарушителей» нравов. Как отметил в соцсетях жалобщик, молодые туристки продолжили валяться на траве как ни в чем не бывало.
В чате некоторые тайские пользователи раскритиковали руководство за бездействие. Другие предложили установить предупреждающие знаки о недопустимости солнечных ванн. При этом многие иностранцы и англоязычные СМИ не увидели проблемы и заявили, что это просто буря в стакане воды.
Ват Чианг Ман – самый древний храм Таиланда, расположенный в городе Чиангмай на севере страны. Историческая достопримечательность привлекает десятки тысяч иностранных посетителей.
В публикации не уточнили, последует ли какое преследование девушек со стороны полиции. Например, власти Таиланда стали разыскивать туриста, позировавшего на фоне кораллов, которые находятся под защитой закона.
Ранее «ТурДом» написал, что иностранцам запретили посещение святилищ с экскурсионными целями на курортном острове Бали в Индонезии.