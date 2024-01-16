Таец пожаловался на туристок за неподобающий вид в священном месте

Туристки на лужайке храмового комплекса Ват Чианг Ман в Чиангмае вызвали возмущение местного жителя своим поведением и внешним видом. Для привлечения внимания к теме он опубликовал снимки в соцсетях, чем спровоцировал бурное обсуждение темы, сообщило вчера издание TPN National.

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В прошедшее воскресенье на территории почитаемого у буддистов храма бдительный таец заметил двух девушек, которые явно отдыхали после утомительной экскурсии. Судя по репликам в паблике, его возмутил тот факт, что они в майках и шортах якобы загорали возле святилища и старой пагоды.

Мужчина обратился к властям храма. В ответ ему пообещали, что проинформируют туристических гидов о неподобающем поведении их подопечных. А также, проявив мудрость и доброжелательное отношение к иностранцам, не стали выгонять «нарушителей» нравов. Как отметил в соцсетях жалобщик, молодые туристки продолжили валяться на траве как ни в чем не бывало.

В чате некоторые тайские пользователи раскритиковали руководство за бездействие. Другие предложили установить предупреждающие знаки о недопустимости солнечных ванн. При этом многие иностранцы и англоязычные СМИ не увидели проблемы и заявили, что это просто буря в стакане воды.

Ват Чианг Ман – самый древний храм Таиланда, расположенный в городе Чиангмай на севере страны. Историческая достопримечательность привлекает десятки тысяч иностранных посетителей.

В публикации не уточнили, последует ли какое преследование девушек со стороны полиции. Например, власти Таиланда стали разыскивать туриста, позировавшего на фоне кораллов, которые находятся под защитой закона.