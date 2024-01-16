Российские туристы оказались в эпицентре урагана на Маврикии

Около 300 российских туристов попали в эпицентр мощного урагана на Маврикии. На небольшой остров в Индийском океане обрушился «Белаль», которому присвоена третья категория.

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Из-за сильного ливня и ветра до 55 метров в секунду в городе Порт-Луи введен «фиолетовый» уровень тревоги. Власти объявили комендантский час по всей стране и призвали людей не покидать свои дома.

Волны до 10 метров разнесли пляжи и кафе. По улицам, расположенным в низинах, плывут сотни автомобилей. Водители пытаются спастись, передвигаясь по пояс в воде. Нельзя проехать и по более возвышенным участкам – дорогу перегородили упавшие деревья. На острове периодически пропадает свет, интернет и мобильная связь.

На острове не ходит общественный транспорт, закрыты аэропорты. Все рейсы перенесли на среду-четверг, когда, по прогнозам, погода улучшится.