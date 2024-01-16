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Экономический обозреватель Эрчин спрогнозировал сокращение турпотока из РФ в Турцию

Число российских туристов в Турции может сократиться из-за того, что она стала дорогой для туризма страной. Об этом сообщил турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.

Эксперт спрогнозировал сокращение турпотока из РФ в Турцию
© Vse42.ru

Как рассказал зарубежный эксперт, курорты Турции стали относительно очень дорогими для отдыха. Из-за этого число туристов из РФ может сократиться, передает РИА "Новости".

– Да, Турция стала относительно очень дорогой, но я думаю, что это временный период, и в течение года–двух цены будут на приемлемом уровне. В этом смысле мы не ожидаем, что российские туристы полностью уйдут из Турции, но, конечно, количество туристов может сократиться, – цитирует СМИ собеседника.

Эрчин добавил, что богатые россияне также отдают предпочтение отдыху на Эгейском побережье страны. По его словам, Турция намерена не только привлечь больше туристов, но и стремится к увеличению доходов от туризма.

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