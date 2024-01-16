Эксперт спрогнозировал сокращение турпотока из РФ в Турцию

– Да, Турция стала относительно очень дорогой, но я думаю, что это временный период, и в течение года–двух цены будут на приемлемом уровне. В этом смысле мы не ожидаем, что российские туристы полностью уйдут из Турции, но, конечно, количество туристов может сократиться, – цитирует СМИ собеседника.