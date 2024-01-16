Россиянин отдохнул в Египте и рассказал о соках с химией и разбавленном алкоголе

Российский турист отправился на отдых в Шарм-эш-Шейх, Египет, и рассказал о соках с химией в гостинице. Своими впечатлениями от поездки путешественник поделился с порталом «Тонкости туризма», его отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Мужчина отметил, что купленный тур включал проживание в пятизвездочном отеле Sharm Plaza. Несмотря на негативные отзывы постояльцев в сети, турист решил рискнуть и поехать на отдых. По его словам, мебель в номере нуждалась в обновлении, а ванная комната — в основательном ремонте.

«Сравнивая с "пятерками" в Хургаде, ожидал от еды большего. К напиткам тоже есть замечания. Соки на вкус имеют оттенок химии, если можно так выразиться. Алкоголь разбавляют, это сразу чувствуется. Даже пиво кажется каким-то разбавленным», — поделился россиянин.

Главным плюсом гостиницы он назвал коралловый риф и подводный мир у берега моря. «Есть понтон, по которому заходишь в море и ныряешь сразу на глубину. Не всем подойдет такое море, но я, как большой любитель поплавать с маской, сразу оценил», — описал путешественник.