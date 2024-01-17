Новые рейсы между Владивостоком и Китаем откроют в феврале

"На сегодняшний день из аэропорта Владивостока в КНР еженедельно летает 21 рейс (Пекин - 10 рейсов, Харбин - 10 рейсов, Далянь - 1 рейс), при этом с начала февраля планируется возобновить авиасообщение с Шанхаем (два рейса в неделю) и Яньцзи (с 7 февраля один рейс, со 2 марта два рейса в неделю)", - говорится в сообщении.