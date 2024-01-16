Переехавший в Россию немец раскрыл минусы и плюсы местных женщин

Сравнивая россиянок с немками, мужчина отметил, что с последними гораздо проще договориться. «В этом есть и плюсы, и минусы. Вместо романтики сближения на ощупь, в отношениях с немкой тебя часто ждет ясный и предметный диалог: это я буду делать, а это нет, это ок, а это не для меня», — объяснил иностранец. При этом немки активно поддерживают феминизм и будут согласны разделить счет в ресторане, заметил он.