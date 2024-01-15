Итальянская виза туристки провалялась в консульстве до окончания срока действия

В легком шоке от работы итальянского консульства и визового центра туристка в Самаре – под старый Новый год она получила свой шенген с заканчивающимся через 5 дней сроком действия.

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Женщина планировала отправиться в Европу на зимние каникулы. Зная о максимальных сроках рассмотрения в 45 дней, подалась заблаговременно – еще в середине ноября. Однако к Новому году ответа от итальянцев все равно не получила.

«29 декабря звонила и на сайте проверяла статус, там было указано, что мои документы в обработке. В начале января на сайте проверяла – то же самое», - поделилась туристка своей проблемой в соцсетях.

СМС счастья о готовности паспорта женщина получила лишь 12 января.

На следующий день пришла в визовый центр и, открыв паспорт, ахнула: «Шенген был готов еще 27 декабря. Поездку одобрили с 1 по 17 января. В итоге из-за непонятной ошибки мне оставили всего 5 дней на путешествие», – возмущается туристка.

Визовый центр уверяет заявительницу, что их вины в этой накладке нет. Тем временем деньги на визовый сбор потрачены, а само путешествие уже не состоится. Остается радоваться лишь тому, что билеты и отель были лишь забронированы, но не выкуплены. А значит, самых больших потерь удалось избежать.