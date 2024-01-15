Посол РФ заявил, что россияне посещают Кипр, несмотря на отсутствие прямых рейсов

НИКОСИЯ, 15 января. /ТАСС/. Российские граждане продолжают посещать Кипр, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения между двумя странами из-за санкций Евросоюза, однако сокращение числа туристов из РФ сказывается на экономике островного государства. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС посол России на Кипре Мурат Зязиков.

"Последние статистические данные указывают на то, что, несмотря на закрытие прямого авиасообщения, многие наши соотечественники находят пути и возможности для того, чтобы посетить Кипр, - сказал глава дипмиссии. - Однако это не отменяет того факта, что экономика страны теряет доходы из-за сокращения потока российских туристов после закрытия воздушного пространства для РФ".

В этой связи Зязиков подчеркнул, что восстановление прямого авиасообщения соответствовало бы интересам обеих стран, особенно с гуманитарной точки зрения. Посол пояснил, что "речь идет о многочисленных родственных связях, люди должны иметь возможность без препятствий приехать друг к другу, посмотреть детей и внуков".

"Следует помнить, что ситуация рано или поздно поменяется, и о будущем надо думать уже сегодня, - добавил глава дипмиссии. - Те адепты санкционной политики в Евросоюзе, которые сегодня продвигают свою политику и демократию по западным лекалам, завтра могут оказаться у разбитого корыта".