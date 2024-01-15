Макао, Гонконг и материковый Китай – три соседних региона с богатой историей и культурой. Но несмотря на географическую близость, у этих мест есть ряд отличий.

В Макао можно окунуться в удивительное переплетение китайской и португальской культур. Здесь сочетаются старинная китайская архитектура храмов наряду с европейскими особняками в колониальном стиле, и азиатские базары с сувенирами, и роскошные европейские казино.

В динамичном мегаполисе Гонконг путешественников впечатлит контраст современных небоскребов, торговых центров и оживленных рынков с сохранившимися буддистскими храмами и садами. Здесь синтез западной и восточной культур выражен повсюду – в еде, языке, архитектуре.

В материковом Китае туриста ждет знакомство с подлинным духом Поднебесной во всем его многообразии. Это хранящие историю древние храмы, уникальные ландшафты и богатство традиционной китайской кухни.