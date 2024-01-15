В АТОР заявили, что проживание на Мальдивах подешевело после новогодних праздников до 30%

"Цены на проживание по сравнению с новогодним периодом снизились на 15-30%, а в некоторых объектах и на 50-70%. Снизились и тарифы на авиаперелеты. В частности, стоимость билетов "Аэрофлота" по маршруту Москва - Мале - Москва упала в 2-2,5 раза, а в сравнении с пиковыми новогодними датами - даже в четыре раза", - говорится в сообщении.