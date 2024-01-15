Цены в отелях на Мальдивах после новогодних праздников упали на 70%

Стоимость проживания на Мальдивах после новогодних праздников значительно сократилась. В некоторых объектах падение цен составило 70%. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В среднем отели снизили цены на 15-30% от пиковых значений конца декабря — начала января.

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Падение цен на проживание закономерно, высокий праздничный сезон обычно заканчивается примерно 15 января, комментируют эксперты. Кроме того, зафиксировано снижение цен на авиабилеты по направлению. Так, перелет компанией "Аэрофлот" по маршруту Москва – Мале – Москва на одного пассажира сейчас обойдется в 48,8 тыс. рублей по сравнению с около 200 тыс. рублей в период с 28 по 30 декабря.