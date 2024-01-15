Вход в мечеть Айя-София в Стамбуле сделали платным для иностранных туристов

Он обойдётся в 25 евро. Новые правила, введённые Минтуризма Турции, действуют с сегодняшнего дня. Для посетителей разработан аудиогид на 23 языках, который можно скачать на мобильные устройства. При желании они могут получить наушники и самостоятельно совершить экскурсию по храму, передаёт ТАСС.Для граждан Турции и посещающих Святую Софию с целью совершения богослужений визит в собор остаётся бесплатным.В 2022 году храм посетили 13,6 млн человек. С тех пор статистику не обновляли.