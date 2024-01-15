Почему Баку так привлекателен для туристов

В качестве возможного места проведения рождественских каникул город Баку возник случайно. В Европу по понятным причинам ехать не хотелось. В той стране, куда хочется всегда - театр военных действий. Не то место, куда влечет на отдых. И тогда я говорю: "А вот Баку. Я там был лет пять-шесть назад, мне понравилось". А жена говорит: "Давай!" И пошла смотреть, какие в этом городе есть гостиницы.

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Кто такой турист? Турист - это человек, который находится в стране с одной целью: потратить свои деньги на свое удовольствие. Поэтому, с одной стороны, туриста все любят, а с другой - турист не тот, кто познает страну глубоко.

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Вот мы и открывали столицу Азербайджана именно с такой, туристской стороны. И она, надо сказать, прекрасна. Складывается ощущение, что было принято решение: сделать Баку городом, привлекательным для туристов. И оно осуществилось.

Невероятно чистый город гостеприимных людей. Шикарные дороги. По ночам - красивое освещение. Если возможно такое слово: город выглядит шикарно.

Надо заметить: в Баку есть русские школы, и поэтому легко найти человека, который бы говорил на русском. А знаете, как называется популярная в Азербайджане минеральная вода? "Славянка"! Она добывается в селе Захмет Кедабекского района Азербайджанской Республики. Но источник называется "Славянка". Название менять не стали, соответственно и название воды осталось прежним.

Карты наши не работают. "Юнион Пэй" берут практически всюду. Найти места, где бы меняли рубли, нам не удалось, хотя в разных справочных материалах писали, что меняют. Мы не видели.

В Рождество в Баку много народа. Но ощущение, что никто никуда не бежит. А может, и вправду не торопятся. Прямо на морской набережной - будьте любезны - ботанический сад. Сейчас все деревья находятся под полиэтиленом, что делает картину немного неземной. Все очень красиво - летом, говорят, еще красивее.

Турист - это человек, который находится в стране с одной целью: потратить свои деньги на свое удовольствие

Вообще это, конечно, удивительно. Бакинская набережная прекрасна сама по себе. И вот идешь ты по ней, и вдруг - раз! - внеземной пейзаж и красивые деревья. Эдакое ощущение чуда.

Баку - город, в котором хорошо гулять. Безопасно, что важно. Чисто, как мы уже сказали. Ну, и для людей с таким вкусом к жизни, как у меня, важно: есть очень много разных кафе и ресторанчиков.

Общее в них то, что везде вкусно. Новый год мы отмечали в номере гостиницы на четырнадцатом этаже, наблюдая прекрасный бакинский пейзаж и уплетая за обе щеки мясо с огромного подноса. На одном подносе и баранина, и говядина, и люля-кебаб, и телятина... Плюс знаменитые бакинские помидоры. В общем, Новый год удался.

Мы ели в разных местах - вкусно было везде. Но есть одна существенная разница между ресторанами - цена. Дорогой от дешевого отличается весьма и весьма существенно. В дорогом - платишь, как в Москве (если не дороже), в дешевом - как в далекой российской провинции (если не дешевле). Величина порций может меняться, но вкус - прекрасный. Баку - мясное царство.

А сладости? Восточные, свежие? А азербайджанский чай? Почти всегда - заварной, почти никогда - в пакетиках. А сочетание заварного свежего зеленого чая и сладостей? Вы любитель кофе? С этим тоже проблем нет.

В Баку есть знаменитый оперный театр, есть музыкальный театр, есть русский театр, есть огромное количество концертов и шоу. Потому что ведь - не хлебом единым, правда? Я уж не говорю про разные музеи. В общем, скучать не получится.

...Я вот сейчас пишу все эти слова и думаю, что вы, многоопытный читатель "Российской газеты", заподозрите меня в том, что я пишу рекламный текст. А это совсем не так, поверьте. Меня на самом деле поразило, как хорошо устроен отдых в Баку, и поскольку мы все сейчас намечаем новые, может быть, непривычные маршруты для отдыха - решил поделиться увиденным. Клянусь: абсолютно безвозмездно, просто за много лет привык делиться с читателями "РГ" своими потрясениями.

Самое главное, надо сказать, находится в пригороде Баку. Это прям чудо, правда. Называется Янардаг, что в переводе означает "горящая гора". Представьте себе: из горы бьет настоящее пламя, говорят, это результат постоянных выбросов газа. Настоящий, живой огонь, которому не страшен ни дождь, ни ветер. Горит себе и горит. И не первый век уже. Об этом волшебном пламени сообщал еще Марко Поло, а это, кто не в курсе, XIII век!

Представляете? Ты подходишь к горе, а из подножия горит такой невысокий огонь. Хотите верьте - хотите нет, но в этот момент что-то с тобой происходит, с энергией твоей, если угодно. Это не просто некий фантастический, марсианский пейзаж, который тоже есть. Это какое-то удивительное "общение" со странными мистическими силами. И даже если мы с супругой это придумали - неважно. Ощущение же остается. И действует.

Мы все сейчас намечаем новые, может быть, непривычные маршруты для отдыха

А второе чудо, тоже находящееся недалеко от Баку, - наскальные рисунки Гобустана, которые внесены ЮНЕСКО в список объектов всемирного наследия.

В Гобустане понимаешь, что вечность есть и она реальна. Она, эта самая Вечность, сохраняется не войнами, не технологиями, а искусством. Нарисовал же Бог знает в каком веке человек на скале простые картинки и тем самым в вечность вошел. Удивительное дело!

Турист, он ведь за чем едет? За удовольствием. Оно для всех разное. Для нас - чтобы спокойно было, чтобы интересно и чтобы вкусно. Все это мы здесь нашли.