Авиакомпания Air India накормила пассажиров-веганов курятиной

Пассажирка рейса Air India из Калькутты в Мумбаи обнаружила кусочки курицы в вегетарианском обеде. Она поделилась открытием в соцсетях, где началось обсуждение «неожиданной и тревожной ситуации» с бортовым питанием, сообщило издание India Today.

© tourdom.ru

Как рассказала Вира Джайн, летевшая на рейсе AI 582 вместе со своим другом, они принялись за обед, ничего не подозревая об ингредиентах блюда. Каково же было их удивление, когда под этикеткой Veg оказалось куриное мясо!

Туристка поделилась проблемой с бортпроводницей, которая признала, что другие пассажиры уже подали аналогичные жалобы. Однако, кроме извинения от стюардессы, она не увидела никакой другой реакции:

«В салоне не сделали предупреждения, что произошла ошибка при приготовлении пищи».

В паблике отметили, что все произошедшее задевает религиозные чувства людей.

«Как можно было позволить пассажирам-веганам есть курицу, зная об этом».

«Не понимаю, как они не осознают, что этот случай – оскорбление, это крайне неприемлемо для нашей культуры».

На фоне разгорающегося скандала в соцсетях и СМИ авиакомпания Air India позднее «выразила озабоченность» и принесла извинения за инцидент. В публикации не уточнено, почему произошла путаница с блюдами и какие были приняты меры.

Ранее «ТурДом» писал, что российские туристы возмутились