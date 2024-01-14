«Слишком дорого»: россиянам не понравилась цена на билет в главную достопримечательность Стамбула

С 15 января посещение одной из главных достопримечательностей Стамбула, мечети Айя-София, вновь станет платным для иностранных туристов. Как сообщает Министерство культуры и туризма Турции, билет обойдется в 25 евро.

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Среди российских туристов реакция на введение двоякая. С одной стороны, посетители смогут попасть в галерейную часть храма, которая была закрыта в 2020 году после того, как собор потерял статус музея и стал мечетью. Это значит, что туристы увидят ранее скрытые от глаз византийские мозаики.

«Отличная новость! Туда надо идти прежде всего ради мозаик второго этажа, которые с 2020 года были закрыты», – пишет Егор, один из подписчиков тг-канала «Крыша ТурДома».

С другой стороны, цену в 25 евро многие сочли завышенной.

«Двое взрослых + двое подростков – 100 евро за поход в один музей. Значит, вычеркиваем. Вообще, турецкий ценник на достопримечательности рискует стать самым дорогим в мире», – возмущен Andy.