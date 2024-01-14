Таксист на Бали выманил у туристок 100 долларов под угрозой веера

Вымогательство у пассажиров с угрозой для жизни – такое обвинение выдвинуто против таксиста на Бали. Водитель решил нажиться на туристах, потребовав заплатить вместо индонезийских рупий крупную сумму в долларах. Полиция арестовала 20-летнего парня после вирусного обсуждения ситуации в соцсетях, сообщило на прошедшей неделе издание NusaBali.

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Все произошло еще в начале года в районе пляжа Семиньяк. Две американки взяли такси, чтобы доехать с улицы Jalan Kayu Aya до отеля Potato Head Beach Club. Водителю они назвали цену, которую готовы заплатить, – «фифти».

То ли языковый барьер сыграл злую шутку с индонезийцем, то ли он сразу рассчитывал развести девушек. В конце пути он отказался взять 50 тыс. рупий (280 руб.) и потребовал 50 долларов (4,4 тыс. руб.). Стоимость была многократно завышена: туристки явно знали уровень оплаты за свой маршрут. В соцсетях примерно во столько оценивают дорогу в 5–6 км с учетом посадки.

Получив отказ, водитель достал из бардачка предмет, похожий на нож, и стал угрожать. Испугавшись за свою жизнь, девушки отдали купюру в 100 долларов, которая была у них с собой. Сдачи они не дождались и покинули машину.