Туристы сообщили о нескольких задержках рейсов на курорты Египта и обратно

С утра 14 января в редакцию поступило несколько сообщений о задержках рейсов. Все они касались египетского направления.

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В частности, авиакомпания Red Wings более чем на 6 часов отложила вылет WZ 3029 из Казани в Хургаду. По плану он должен был отправиться в 08:40, сейчас на табло указано 15:00. В пресс-службе перевозчика, куда обратился корреспондент TourDom.ru, это объяснили поздним прибытием воздушного судна.

По этой же причине сегодня задерживается вылет на отдых пассажиров рейса авиакомпании «Россия» FV 5555 Шереметьево – Шарм-эль-Шейх: он перенесен на 15:00 вместо 08:05 по плану.

Как выяснилось, везти этих туристов в Египет должен боинг, выполняющий сегодняшний рейс FV 5554 Хургада – Шереметьево. Однако в Москву этот борт прибудет только в 13:48 вместо 06:05 по расписанию. По информации от перевозчика, в Египет этот боинг прилетел тоже с задержкой, она связана с техническими причинами.

С опозданием сегодня прибыл в Москву также рейс «Аэрофлота» из Хургады SU 423. По плану туристы должны были приземлиться в Шереметьево вчера в 23:25, но по факту это произошло уже сегодня ночью в 02:21.

«Причину никак не объяснили. Судя по табло, задерживались не только мы», – рассказал один из пассажиров.