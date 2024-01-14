Туристов на Пхукете в двух отелях обкрадывали горничные
На прошедшей неделе в двух отелях Пхукета туристы пожаловались на воровство крупных сумм из номеров. Следователи оперативно вычислили и арестовали 11 и 12 января двух горничных, отчитались вчера полицейские Patong Police Station. Однако деньги вернуть не удалось. Женщины очень быстро потратили наличные на дорогостоящие покупки.
Два случая произошли в The Great Hotel. Как выяснилось, соблазну быстро разбогатеть поддалась 27-летняя гражданка Мьянмы, приехавшая в Таиланд на заработки. В комнате туриста из Швеции она взяла 700 долларов (около 24,5 тыс. руб.). А приехавшие из Греции два брата сообщили о краже у них 110 тыс. бат (около 280 тыс. руб.).
Из отеля Cozy Residences о пропаже денег заявил гость из Франции: 95 тыс. бат (240 тыс. руб.) он хранил в своей сумке. По его словам, пропажу турист обнаружил, вернувшись вечером в номер. И в этом случае полицейские также заподозрили, что виновата одна из служащих.
После задержания горничные во всем сознались. Первая поспешила накупить золотых украшений: при обыске были изъяты колье, браслеты и кольца – каждого вида по паре. Примечательно, что девушка даже оставила гарантийные сертификаты из магазина.
Вторая обзавелась новеньким скутером Honda PCX, планшетом iPad и золотой цепочкой. Из полицейского отчета следует, что стоимость покупок больше украденных ею денег. Можно предположить, что это не первое ее воровство, просто ранее она брала у туристов незначительные суммы, которые они не замечали или не сочли нужным сделать заявление в полицию.