Туристов на Пхукете в двух отелях обкрадывали горничные

На прошедшей неделе в двух отелях Пхукета туристы пожаловались на воровство крупных сумм из номеров. Следователи оперативно вычислили и арестовали 11 и 12 января двух горничных, отчитались вчера полицейские Patong Police Station. Однако деньги вернуть не удалось. Женщины очень быстро потратили наличные на дорогостоящие покупки.

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Два случая произошли в The Great Hotel. Как выяснилось, соблазну быстро разбогатеть поддалась 27-летняя гражданка Мьянмы, приехавшая в Таиланд на заработки. В комнате туриста из Швеции она взяла 700 долларов (около 24,5 тыс. руб.). А приехавшие из Греции два брата сообщили о краже у них 110 тыс. бат (около 280 тыс. руб.).

Из отеля Cozy Residences о пропаже денег заявил гость из Франции: 95 тыс. бат (240 тыс. руб.) он хранил в своей сумке. По его словам, пропажу турист обнаружил, вернувшись вечером в номер. И в этом случае полицейские также заподозрили, что виновата одна из служащих.

После задержания горничные во всем сознались. Первая поспешила накупить золотых украшений: при обыске были изъяты колье, браслеты и кольца – каждого вида по паре. Примечательно, что девушка даже оставила гарантийные сертификаты из магазина.