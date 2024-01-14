Россияне стали чаще выбирать для отдыха Шри-Ланку и Китай

Россияне стали чаще летать в Китай и Шри-Ланку, но лидером среди направлений по-прежнему остается Турция. В новогодние праздники за рубеж чаще всего вылетали жители Москвы и Подмосковья.

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Общее количество поездок в Турцию сократилось на 12%, сообщает издание РБК со ссылкой на исследование МТС Travel. При этом Египет остается стабильным, а интерес к поездкам в Китай и Шри-Ланку только растет. Таиланд занимает пятое место среди лидеров.