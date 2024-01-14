Китайский Харбин переживает туристический бум

Город Харбин переживает настоящий туристический бум. Сюда приезжают люди со всего мира, сообщает «МИР 24».

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Точка притяжения – знаменитый фестиваль ледяных скульптур. Там можно сначала покататься в конных повозках или получить дозу адреналина – пронестись с бешеной скоростью на надувном драконе, а уже потом посмотреть великолепные произведения из снега и льда.