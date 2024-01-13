За ночь в пятизвездочном отеле в Греции придется доплачивать 10 евро

В новом году Греция ввела климатический налог, который пришел на смену гостиничному. Официально он называется «платой за устойчивость к климатическому кризису», и тому, что он появился, поспособствовали стихийные бедствия, бушевавшие на Балканах летом, – наводнение, жара и лесные пожары. Особенно сильно пострадали острова Родос и Корфу.

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Сумма налога зависит от категории гостиницы и времени года. Так, в период с марта по октябрь за ночь в отеле 1 или 2* придется дополнительно выложить 1,5 евро (ранее действовавший гостиничный налог составлял 0,5 евро), за трехзвездочную гостиницу – 3 евро (ранее 1,5 евро), четырехзвездочную – 7 евро (вместо 3 евро в прошлом году), пятизвездочную – 10 евро (раньше 5 евро). С ноября по февраль размер сборов ниже примерно в 2 раза. Предполагается, что собранная сумма – правительство рассчитывает на 600 млн руб. в год – поступит в резервный фонд и будет направлена на устранение последствий стихийных бедствий.

Напомним, минувшим летом Греция пережила серьезные катаклизмы. Обильные осадки привели к мощному наводнению - были разрушены дома, мосты, дороги, затоплены посевы. Погибли тогда по меньшей мере 17 человек. Впоследствии сильная волна жары вызвала лесные пожары, которые унесли жизни двух десятков человек.