За ночь в пятизвездочном отеле в Греции придется доплачивать 10 евро
В новом году Греция ввела климатический налог, который пришел на смену гостиничному. Официально он называется «платой за устойчивость к климатическому кризису», и тому, что он появился, поспособствовали стихийные бедствия, бушевавшие на Балканах летом, – наводнение, жара и лесные пожары. Особенно сильно пострадали острова Родос и Корфу.
Сумма налога зависит от категории гостиницы и времени года. Так, в период с марта по октябрь за ночь в отеле 1 или 2* придется дополнительно выложить 1,5 евро (ранее действовавший гостиничный налог составлял 0,5 евро), за трехзвездочную гостиницу – 3 евро (ранее 1,5 евро), четырехзвездочную – 7 евро (вместо 3 евро в прошлом году), пятизвездочную – 10 евро (раньше 5 евро). С ноября по февраль размер сборов ниже примерно в 2 раза. Предполагается, что собранная сумма – правительство рассчитывает на 600 млн руб. в год – поступит в резервный фонд и будет направлена на устранение последствий стихийных бедствий.
Напомним, минувшим летом Греция пережила серьезные катаклизмы. Обильные осадки привели к мощному наводнению - были разрушены дома, мосты, дороги, затоплены посевы. Погибли тогда по меньшей мере 17 человек. Впоследствии сильная волна жары вызвала лесные пожары, которые унесли жизни двух десятков человек.
Информация о том, что налог для туристов вырастет, появилась в сентябре прошлого года. Об этом журналистам рассказал премьер-министр республики Кириакос Мицотакис. Также власти планируют с 2024 года усилить финансовую нагрузку на собственников квартир и домов, сдающих их туристам через Airbnb. В частности, если у владельца более трех объектов недвижимости зарегистрировано в сервисе, то доходы от сдачи жилья будут облагаться НДС и дополнительными сборами, что скажется и на стоимости размещения.