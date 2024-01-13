Россиянам рассказали о городах с самыми недорогими отелями

Эксперты рассказали, в каких городах России и мира до конца зимы можно отдохнуть за небольшую стоимость. Об этом стало известно из данных сервиса OneTwoTrip.

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Так, в большинстве популярных у туристов направлений можно найти варианты размещения менее чем за три тысячи рублей в сутки за сервис «четыре звезды».

В России выгоднее всего съездить в отпуск в Санкт-Петербург, где стоимость проживания за сутки начинается от двух тысяч рублей. Чуть дороже будет стоить отдых в Самаре и Краснодаре — 2,2 и 2,3 тысячи соответственно. Около 2,5 тысячи рублей туристы отдадут за отдых в Астрахани, Ростове-на-Дону и Ставрополе.

В зарубежных локациях отдых оказался еще более выгодным. К примеру, во Вьетнаме можно снять номер в отеле всего за 1,5 тысячи рублей. Столько же туристы отдадут за день в гостинице Еревана, приводит статистику сервиса РИА Новости.

В пресс-службе Ассоциации туроператоров России рассказали, что 2023 году самой дорогой поездкой за границу стал семейный тур в Турцию, стоимость которого составила 24,5 миллиона рублей. Россияне также потратили внушительные суммы на отдых на Мальдивах и в Швейцарии.