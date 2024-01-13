Стала известна стоимость тура на популярный китайский курорт

Спрос на отдых на китайском острове Хайнань пользуется популярностью у россиян. Примерная стоимость тура на двоих обойдется приблизительно в 160 тысяч рублей.

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Как рассказала директор по продвижению агрегатора пакетных туров «Слетать.ру» Елизавета Тимошенко, отдых в Азии популярен у россиян, чаще всего они бронируют пятизвездочные отели, передает РИА Новости.

«Приобрести недельный тур на двоих с завтраками и прямым перелетом можно, начиная от 160 тысяч рублей. Дешевле путевка обойдется при выборе перелета стыковочными рейсами – от 138 тысяч рублей», – отметила Тимошенко.