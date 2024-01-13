Стала известна стоимость тура на популярный китайский курорт
Спрос на отдых на китайском острове Хайнань пользуется популярностью у россиян. Примерная стоимость тура на двоих обойдется приблизительно в 160 тысяч рублей.
Как рассказала директор по продвижению агрегатора пакетных туров «Слетать.ру» Елизавета Тимошенко, отдых в Азии популярен у россиян, чаще всего они бронируют пятизвездочные отели, передает РИА Новости.
«Приобрести недельный тур на двоих с завтраками и прямым перелетом можно, начиная от 160 тысяч рублей. Дешевле путевка обойдется при выборе перелета стыковочными рейсами – от 138 тысяч рублей», – отметила Тимошенко.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в конце декабря из Владивостока был запущен новый авиарейс в Харбин, стоимость билетов на ближайшие авиарейсы – от 10 тысяч рублей. Самолеты будут летать три раза в неделю.