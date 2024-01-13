Эксперты назвали самые дешевые направления для путешествий в январе
Египет и ОАЭ стали самыми доступными для россиян по цене отдыха. Эти данные были опубликованы в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Туры в эти страны на 10 дней можно купить за 85 тысяч рублей на двоих, сообщили эксперты. Третье место в списке самых дешевых мест для отпуска заняли китайский остров Хайнань и Гоа, Индия. Путевка туда вместе с перелетом будет стоить 125-126 тысяч рублей на двоих.
На четвертой позиции оказался Бахрейн (148 тысяч рублей), а на пятой — Таиланд (минимум 154 тысячи рублей на двоих). «Самые дорогие направления в январе — это Сейшелы и Маврикий (минимум 255-304 тысяч рублей на двоих за отдых в простых отелях)», — добавили в АТОР.
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