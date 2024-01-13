В январе билет из Москвы в Гонконг можно поймать по цене перелета в Египет

Вторая половина января – лучшее время для того, чтобы куда-нибудь слетать относительно недорого. TourDom.ru проверил, какие цены предлагают авиакомпании для путешествия из Москвы в популярные туристические города, и выяснил, что наиболее бюджетным направлением является Стамбул.

Самые дешевые билеты туда и обратно на 23 и 28 января обойдутся в 11 891 руб. (без багажа), лететь нужно авиакомпанией «Победа». Есть и более привлекательный вариант, правда, в один конец: 17 января отправиться в турецкий мегаполис бортом «Уральских авиалиний» можно за 4802 руб., багаж при этом будет стоить половину этой суммы.

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Подороже в январе Анталья – S7 приглашает слетать туда и обратно за 16 504 руб., «Победа» – за 16 604 руб. В обоих случаях придется доплачивать за багаж, и у сибирской авиакомпании он обойдется значительно дороже – более 10 тыс. руб.

В Дубай дешевле всего отправиться самолетом «Победы» – 22 864 руб. (туда-обратно без багажа). Это также вполне привлекательный тариф. Для сравнения: в феврале аналогичный рейс будет стоить уже почти 35 тыс. руб. Но можно найти и куда более выгодный перелет в Эмираты. Билеты RT на лайнер Al Arabia в Шарджу можно приобрести за 14 620 руб., и это вместе с багажом. Однако есть нюанс: провести в ОАЭ придется почти 2 недели: вылет из Москвы 15 января, обратный рейс – 27-го.

Можно в январе обнаружить и относительно невысокие цены на полеты в Египет. Например, билеты в Шарм-эль-Шейх на 23 и 28 января обойдутся чуть больше 34 тыс. руб. – примерно на 10 тыс. дешевле, чем в феврале. Еще приятнее цены в Хургаду рейсом «Аэрофлота» – 31 тыс. руб. с небольшим. Но без багажа. Что интересно, на перелет в куда более далекий Гонконг тем же «Аэрофлотом» можно поймать билеты по близкой цене – около 37 тыс. руб. туда и обратно, при этом багаж включен в стоимость. Однако средняя стоимость перелета в китайский город выше – примерно 50 тыс. руб.