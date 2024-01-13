Бык забодал 79-летнюю туристку на пляже

В индийском штате Гоа бык напал на 79-летнюю туристу из Великобритании и ударил ее рогом в бедро и голову. Об этом сообщает портал Herald Goa.

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Инцидент произошел на одном из пляжей в Гоа, 79-летняя женщина прогуливалась вдоль берега вместе со своей собакой, в какой-то момент пес увидел неподалеку быка и с лаем бросился на него.

Испугавшийся бык побежал на путешественницу и напал на пенсионерку, он ударил ее рогами в бедро и голову. Пострадавшую спасли очевидцы, они вызвали медиков, британку госпитализировали.