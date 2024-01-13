В деле погибшей в Турции российской туристки появились новые подробности

В деле российской туристки Надежды Ярыгиной, погибшей в турецком Кемере, появились новые подробности — ее телефон выключили специально в день исчезновения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на регулярно отдыхающую на том же курорте женщину Елену.

© Лента.ру

«Все дни с 4 января телефон был выключен. Однако, по словам спасателей, как только мобильник нашли, сразу включили. Оказалось, что батарея заряжена, причем наполовину. Видимо, его специально кто-то выключил», — говорит Елена.

По ее словам, месяц назад в Кемере произошла громкая криминальная история — в начале декабря на одну из российских туристок, которая поехала с мужем на гору Чалыш, напал мужчина. Преступник находился на той же горе, он завел с пострадавшей разговор, а затем стал толкать в кусты, но женщина дала ему отпор. Мужчина попытался сбежать, но выронил документы, его задержали в Анталье через три дня. Нападавшим оказался 64-летний гражданин Турции Омер Демиркурт, ранее судимый за несколько убийств.

По одной из версий, к смерти Ярыгиной так же может быть причастен местный житель, но официально это не подтверждено. Подруга женщины Евгения Шулакова, приехавшая участвовать в поисках, уточнила, что Ярыгина отправилась на прогулку одна и не заводила новых знакомств.