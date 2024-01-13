На каникулах вырос турпоток россиян в Китай и страны Европы

Количество поездок россиян за рубеж в новогодние праздники выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди популярных зимой туристических направлений больше всего выросло количество поездок в страны Азии.

Так в 10 раз увеличилось число посетивших Китай и в особенности его выделенные островные территории – Гонконг и Макао. Значительный рост турпотока показали Вьетнам, Сингапур, Япония и Шри-Ланка. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на исследование «Мегафон».