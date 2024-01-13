На каникулах вырос турпоток россиян в Китай и страны Европы
Количество поездок россиян за рубеж в новогодние праздники выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди популярных зимой туристических направлений больше всего выросло количество поездок в страны Азии.
Так в 10 раз увеличилось число посетивших Китай и в особенности его выделенные островные территории – Гонконг и Макао. Значительный рост турпотока показали Вьетнам, Сингапур, Япония и Шри-Ланка. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на исследование «Мегафон».
Аналитики отметили, что среди россиян растет интерес и к Ближнему Востоку. В Арабские Эмираты отправилось на 17% больше туристов, чем в прошлом году. Соседняя Саудовская Аравия приняла на 20% больше путешественников. Взрывной рост показал Кувейт. Турпоток в страны Европы в этом сезоне подрос на 8,5%. Лучшую динамику продемонстрировали Италия, Германия и Франция.