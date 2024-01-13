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ОАЭ вытеснили Египет из лидеров спроса на новогодние праздники у россиян

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вышли в лидеры по спросу среди российских туристов на новогодние праздники, при этом популярный годом ранее Египет потерял свои позиции, сообщает ТАСС со ссылкой на туроператоров.

ОАЭ вытеснил Египет из лидеров спроса на новогодние праздники у российских туристов
© Москва24

В пресс-службе "Интуриста" рассказали, что на объемы продаж туров в Египет повлиял палестино-израильский конфликт. При этом росла популярность ОАЭ, а также других стран залива – Катара, Бахрейна и Омана.

На Арабские Эмираты пришлось 30% бронирований, на туры по России – 26%, на Таиланд – 11%, Турцию – 10% и Абхазию – 9%. Египет занял шестое место с 6% бронирований. Также были востребованы поездки на Шри-Ланку, Кубу и в Белоруссию.

В компании считают, что спрос на отдых в ОАЭ увеличился за счет расширения региональной авиаперевозки. Кроме того, за год возросла популярность Кубы из-за запуска прямых рейсов в Варадеро и Гавану.

По информации Tez Tour, средний чек на новогодний отдых за рубежом за год вырос на 24%. Самые дорогие туры – на Мальдивы, Сейшелы и в ОАЭ. Цена за тур могла составить несколько миллионов рублей и включать разные индивидуальные услуги. Самые доступные из зарубежных – это туры в Египет, средний чек туда обходится в 87 тысяч рублей за человека.

Внутри России самым популярным направлением в новогодние праздники остается Краснодарский край, и прежде всего – Сочи. Также в топ-5 входит Геленджик и Анапа. Популярны также Крым, Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Казань, Калининград и Карелия.

Ранее стало известно, что турецкую Анталью в 2023 году посетили почти 3,5 миллиона туристов. Турпоток из России в Анталью в 2023 году вырос на 14,1%. Второй по популярности Анталья стала у туристов из Германии.

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