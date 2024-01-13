ОАЭ вытеснил Египет из лидеров спроса на новогодние праздники у российских туристов

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вышли в лидеры по спросу среди российских туристов на новогодние праздники, при этом популярный годом ранее Египет потерял свои позиции, сообщает ТАСС со ссылкой на туроператоров.

В пресс-службе "Интуриста" рассказали, что на объемы продаж туров в Египет повлиял палестино-израильский конфликт. При этом росла популярность ОАЭ, а также других стран залива – Катара, Бахрейна и Омана.

На Арабские Эмираты пришлось 30% бронирований, на туры по России – 26%, на Таиланд – 11%, Турцию – 10% и Абхазию – 9%. Египет занял шестое место с 6% бронирований. Также были востребованы поездки на Шри-Ланку, Кубу и в Белоруссию.

В компании считают, что спрос на отдых в ОАЭ увеличился за счет расширения региональной авиаперевозки. Кроме того, за год возросла популярность Кубы из-за запуска прямых рейсов в Варадеро и Гавану.

По информации Tez Tour, средний чек на новогодний отдых за рубежом за год вырос на 24%. Самые дорогие туры – на Мальдивы, Сейшелы и в ОАЭ. Цена за тур могла составить несколько миллионов рублей и включать разные индивидуальные услуги. Самые доступные из зарубежных – это туры в Египет, средний чек туда обходится в 87 тысяч рублей за человека.

Внутри России самым популярным направлением в новогодние праздники остается Краснодарский край, и прежде всего – Сочи. Также в топ-5 входит Геленджик и Анапа. Популярны также Крым, Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Казань, Калининград и Карелия.